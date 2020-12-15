5 أشواط لكل منها 2000م.. حائل تُواعد غدًا سباق الفروسية التاسع

الأول لبطل الميادين التمهيدي والثاني "لم تربح" والرابع "مفتوح الدرجات"

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا الأربعاء، حفل سباقه التاسع للموسم الحالي 1442هـ على دعم نادي سباقات الخيل.

وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي، أن السباق يتكون من خمسة أشواط على مسافة 2000م لكل شوط؛ حيث خصص الشوط الأول لبطل الميادين التمهيدي، والشوط الثاني خصص للدرجة "لم تربح"؛ بينما خصص الشوط الثالث للدرجات من الأولى حتى الثالثة، أما الشوط الرابع "مفتوح الدرجات"، والشوط الخامس مفتوح مواليد 2017.

يشار إلى أن لجنة البرامج والتسجيل، أعلنت إدراج شوط خامس بدءًا من الحفل التاسع على دعم ميدان فروسية حائل تحت مسمى: شوط بطل الميادين التمهيدي مفتوح مواليد 2017.