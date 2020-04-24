بعد تراجع لمدة 3 أيام.. روسيا: ارتفاع جديد في الإصابات بكورونا بتسجيل 5849 حالة

حصيلة الضحايا وصلت إلى 615 وفاة

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الجمعة، تسجيل 5849 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة إلى أكثر من 68622 حالة.

الارتفاع الجديد بعدد الإصابات جاء بعد أن شهدت الأرقام تراجعًا لثلاثة أيام على التوالي؛ حيث تم تسجيل 5236 إصابة الثلاثاء و5642 إصابة الأربعاء و4774 إصابة أمس الخميس.

كما شهد اليوم الماضي عددًا قياسيًّا من الوفيات اليومية التي بلغت 60 حالة، لترتفع الحصيلة إلى 615 وفاة، حسب بيان لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن إجمالي المتعافين وصل إلى 5568 حالة بشفاء 677 شخصًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.