تدخّل ناجح لاستخراج قطعة معدنية من مريء طفلة بطبرجل

أجراه فريق طبي بالمستشفى العام والمريضة بحالة صحية مطمئنة الآن

نجح فريق طبي بمستشفى طبرجل العام في استخراج قطعة معدنية من مريء طفلة تبلغ من العمر عشرة أعوام بعد ابتلاعها لها، مما تسبب لها في شبه إغلاق للمريء.

‏وتم إجراء فحوص الأشعة والتي بينت وجود العملة المعدنية بالمنطقة الوسطى من المريء، وتم تحويلها على الفور لغرفة العمليات الطارئة واستخراجها بنجاح، والطفلة تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

فريق طبي مستشفى طبرجل العام

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30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 01:51 PM

أجراه فريق طبي بالمستشفى العام والمريضة بحالة صحية مطمئنة الآن

تدخّل ناجح لاستخراج قطعة معدنية من مريء طفلة بطبرجل

مهنا التميمي

الجوف

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نجح فريق طبي بمستشفى طبرجل العام في استخراج قطعة معدنية من مريء طفلة تبلغ من العمر عشرة أعوام بعد ابتلاعها لها، مما تسبب لها في شبه إغلاق للمريء.

‏وتم إجراء فحوص الأشعة والتي بينت وجود العملة المعدنية بالمنطقة الوسطى من المريء، وتم تحويلها على الفور لغرفة العمليات الطارئة واستخراجها بنجاح، والطفلة تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

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فريق طبي مستشفى طبرجل العام

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