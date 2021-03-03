"الرباعية العربية" تبحث سبل التصدي لتدخلات إيران

عقدت اجتماعاً على هامش الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية

عقدت اللجنة الرباعية الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، اليوم الأربعاء، اجتماعاً على هامش أعمال الدورة الـ155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وترأست اللجنة الإمارات، بمشاركة مصر والسعودية والبحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وفقاً لـ"الشرق".

وبحثت اللجنة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.