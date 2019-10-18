مستشفى الملك فيصل بمكة يدشن فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

انطلقت بجولة تثقيفية وتم تطعيم المراجعين بلقاحات الأنفلونزا والجدري

دشن قسم مكافحة العدوى بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى تحت شعار (بيئة صحية جيدة تكافح العدوى)، وذلك بحضور مساعد مدير الخدمات الطبية الدكتور الحسن المغربي، ورئيسة قسم مكافحة العدوى الدكتورة وجدان جاها.

وفي التفاصيل، انطلقت الفعاليات بجولة تثقيفية على المرضى والمراجعين والزوار في أقسام الطوارئ والكلى والعيادات الخارجية، كما تم تطعيم بعض المراجعين والمرضى بلقاحات الأنفلونزا، والجدري المائي للعاملين الصحيين، وذلك لتعزيز صحة البيئة ومكافحة العدوى.

وتستكمل الفعاليات حتى نهاية الأسبوع القادم بإقامة محاضرات تعليمية وتثقيفية لتوعية المرضى والعاملين الصحيين، إضافة إلى ورش عمل تصاحبها فيديوهات توعوية وتختتم بمعرض صحي.