سلسلة إجراءات حازمة.. ماذا ستفعل أميركا إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا؟

مسؤول حذر موسكو من استخدام الوقود سلاحاً في الأزمة

كشف مسؤول في الإدارة الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، عن أن الولايات المتحدة تجهز سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد روسيا في حال غزوها أوكرانيا.

وبين المسؤول أنه بالإضافة إلى العقوبات المالية، تجهّز واشنطن قيودًا تجارية على قطاع التكنولوجيا المتقدمة، قد يشمل قيودًا على البرمجيات الأميركيّة التي يتمّ توفيرها لروسيا، وفقاً لـ"الشرق".

وأضاف أن أميركا تعمل على خطة طوارئ؛ لتأمين مصادر إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي.

وحذر المسؤول روسيا من استخدام الوقود سلاحاً في الأزمة الأوكرانية.