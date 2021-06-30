"تراحم القصيم" ترفع الوعي لدى أفراد المجتمع بأضرار المخدرات

من خلال معرض على مدى ٤ أيام

تفاعلت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم "تراحم"، مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار(حقائق عن المخدرات "أنقذ الأرواح").

وذلك من خلال بث رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل إرشادية داخل أحد المجمعات التجارية بمدينة بريدة، بهدف رفع مستوى الوعي الاجتماعي بأضرار المخدرات وتأثيراتها الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية على الفرد والمجتمع بشكل عام.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة تراحم القصيم سليمان العُمري، أن لجنة تراحم القصيم تهدف من خلال هذا المعرض إلى الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع، وتكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي ضد هذه الظاهرة، وذلك من خلال تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأبعاد الأمنية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والعدلية والاجتماعية والتعليمية.

وأشار إلى أن مكافحة المخدرات تبذل جهودًا كبيرة في مواجهة هذه الظاهرة، وقد استطاعت بفضل الله ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة والدعم اللامحدود، أن تصمد أمام تهديد المخدرات ودرء خطرها منذ القدم، وتكثيف العمل الوقائي والتوعوي وتطوير البرامج والخطط العلاجية والتأهيلية.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 من شهر يونيو من كل عام، يشارك به الأفرادُ والمجتمعات المحلية والمنظمات الدولية، بهدف زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تسببها المخدرات في المجتمع.