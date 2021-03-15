باخرة ساينت هيلينا تحط رحالها في جدة وعلى متنها سيارات الدفع الرباعي الكهربائية

استعدادًا لسباق إكستريم إي في صحراء العلا

ينطلق في الثالث من أبريل المقبل سباق إكستريم إي في صحراء العلا، وذلك بتنظيم من وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، الذي يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، ها قد وصلت إلى ميناء جدة الباخرة التي تنقل كافة السيارات الرباعية الدفع الكهربائية المشاركة في السباق مع كافة معداتها ومستلزماتها الإضافية.

وتهدف سلسلة إكستريم إي الجديدة لرفع الوعي على الظروف المناخية المؤثرة في مختلف أنحاء العالم، ولهذا السبب اختارت البطولة النقل البحر يلنقل كافة احتياجاتها حول العالم، حيث الانبعاثات الكربونية أقل حدّة بكثير من النقل الجوي. وكانت الرحلة التي انطلقت من إنجلترا إلى المملكة العربية السعودية الشهر الماضي هي الرحلة الأولى من نوعها التي تنظمها سلسلة السباقات.

وشملت حمولة الباخرة كل سيارات إكستريم إي رباعية الدفع الكهربائية مع خلية وقود الهيدروجين المصنعة خصيصاً للسيارات المشاركة من قبل شركة آي إف سي انرجي AFC Energy”"، والتي تنتج طاقة شحن خالية من أي انبعاثات في موقع السباق نفسه. وتتضمن الحمولة أيضاً خيم إير شلتا “Air Shelta”، والتي ستشكل الكاراجات الخاصة بكل الفرق، بالإضافة للمنصة ونقطة الانطلاق والمعدات الخاصة بالنقل التلفزيوني وثلاث مكينات من شركة ثري دفو “3Devo” والتي ستحوّل كل بقايا البلاستيك إلى كؤوس البطولة، بالإضافة إلى قوارب الكربون الأسود للدعم المصنعة من شركة بريج إيغل 8 “BRIG Eagle 8” ومعدات وأدوات أخرى مصنعة من شركة بوش “Bosch”.

وستنقل هذه الحمولة إلى العلا حيث ستقام في المحافظة التاريخية كافة فعاليات السباق، السباق الأول من سلسلة إكستريم إي .

وقال الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "ها قد وصلت إكستريم إي إلى المملكة، لقد عملنا جاهدين وانتظرنا طويلاً هذا اليوم ونحن سعداء بالوصول السالم لباخرة ساينت هيلينا إلى ميناء المملكة."

"مع بقاء أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق السباق، سنقوم بكل ما يلزم من جهد جنبًا لجنب مع إكستريم إي ليكون سباق الصحراء في العلا على المستوى الذي نتوقعه جميعًا."

"إكستريم إي هي علامة فارقة جديدة لعالم رياضة المحركات في المملكة، إذ إنها سلسلة سباقات ملهمة بالفعل لشعبنا ولمحبي هذه السباقات ولكافة المتسابقين المشاركين."

وسينطلق السباق الأول لإكستريم إي في العلا يوم السبت 3 من أبريل عبر الجولات التأهليلية، وسينطلق السباق النهائي بعد 24 ساعة يوم الأحد 4 أبريل. لن يتيح لحضور الجماهير ولكن سيتم بث السباق مباشرةً على موقع إكستريم إي الإلكتروني وعلى القنوات السعودية الرياضية داخل المملكة العربية السعودية وعلى قنوات إم بي سي للبث الإقليمي.