الملحقية الثقافية في كوالالمبور تطالب بالالتزام بقرار تقييد الحركة

أعلنت عنه السلطات الماليزية في 8 ولايات ويستمر لمدة أسبوعين

أصدرت الملحقية الثقافية السعودية في كوالالمبور بماليزيا تنبيهاً مهماً للطلاب والطالبات، أوضحت فيه أن السلطات الماليزية أعلنت عن فرض تقييد الحركة الشامل (MCO) في ثماني ولايات لمدة أسبوعين من منتصف ليلة الأربعاء 13 يناير2021.

وقالت الملحقية: إن الولايات المشمولة بهذا القرار هي: "كوالالمبور بوتراجايا سيلانجور جوهور بينانج ملاكا صباح لابوان".

ودعت الملحقية جميع الطلاب والطالبات إلى التقيد بما صدر عن السلطات الماليزية.