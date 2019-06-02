السجون توضح: السداد لمستفيدي "فرجت" عبر أبشر فقط

قالت: لا يتم التعامل مع بعض الفواتير التي يتم تداولها بوسائل التواصل

أكدت المديرية العامة للسجون أنه لا يتم التعامل مع بعض الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزامنا مع إطلاق خدمة "فرجت"، مشيرة إلى أن السداد لمستفيدي خدمة "فرجت" من خلال منصة أبشر فقط.

وقالت "السجون" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إن السداد لمستفيدي خدمة "فُرِجَت" من خلال منصة أبشر ‎@Absher فقط، ولا يتم التعامل مع بعض الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزامناً مع إطلاق الخدمة.

وأضافت: يستفيد من خدمة "فُرِجَت" في إصدارها الأول النزلاءُ الموقوفون في القضايا المالية -غير الجنائية- لقضيةٍ ماليةٍ واحدة عن كل سجين، على ألّا تكون لديه قضايا أخرى، وتشمل الخدمةُ النزلاءَ في جميع سجون المملكة.