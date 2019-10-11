شاهد.. "الداخلية" تختتم مشاركتها المبهرة في "جيتكس دبي"

أكثر من 30 ألف زائر اطلعوا على التقنيات المتطورة والخدمات المتنوعة

اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها الناجحة في أسبوع جيتكس للتقنية في دبي، وهي المشاركة التي أبهرت زوار الجناح؛ لما احتواه من تقنيات متطورة، وخدمات متعددة، وتنظيم رائع.

وكان جناح الداخلية الذي يضم 12 منصة لقطاعات أمنية وخدمية تابعة للداخلية قد زاره أكثر من 30 ألف زائر.

الرياض وزارة الداخلية جيتكس دبي

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11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441 08:51 PM

أكثر من 30 ألف زائر اطلعوا على التقنيات المتطورة والخدمات المتنوعة

شاهد.. "الداخلية" تختتم مشاركتها المبهرة في "جيتكس دبي"

عبدالله البرقاوي

الرياض

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اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها الناجحة في أسبوع جيتكس للتقنية في دبي، وهي المشاركة التي أبهرت زوار الجناح؛ لما احتواه من تقنيات متطورة، وخدمات متعددة، وتنظيم رائع.

وكان جناح الداخلية الذي يضم 12 منصة لقطاعات أمنية وخدمية تابعة للداخلية قد زاره أكثر من 30 ألف زائر.

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الرياض وزارة الداخلية جيتكس دبي

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