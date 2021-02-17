الجهات الأمنية تباشر إزالة عقوم ترابية بجنوب جدة

بتوجيه من المحافظ.. ولاستخدامها في سلوكيات خاطئة

وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، الجهات المختصة بإزالة عقوم بجنوب ‏المحافظة.

وباشرت الجهات الأمنية والمختصة اليوم في إزالة العقوم الترابية للمخالفين وردم مستنقعات مائية تستخدم لارتكاب سلوكيات خاطئة بمواقع في جنوب جدة؛ وذلك لحماية المجتمع.