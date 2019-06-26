4 برامج تعاون و 6 مختبرات نوعيّة.. ثمار التعاون السعودي الكوري في مجال المواصفات

محافظ الهيئة: زيارة ولي العهد جاءت تأكيداً لعلاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

تمثل مجالات التقييس والمواصفات والمعايرة واحدة من أهم مجالات التعاون الفني بين المملكة العربية السعودية وجهورية كوريا الجنوبية، حيث بدأت رحلة التعاون السعودي الكوري في هذا الجانب في عام 2008م، بعد توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برنامج تعاون فني في مجالات التقييس مع الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات (KATS)، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من برامج التعاون الفني المثمرة التي استهدفت تطوير البنية التحتية للجودة بالمملكة في مجالات مختلفة ومن أهمها المختبرات المرجعية لكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية.

ففي ديسمبر 2010 تم توقيع برنامج تعاون فني في مجال أنشطة القياس والمعايرة مع معهد الأبحاث الكوري للمواصفات والعلوم (KRISS)، كما تم في مايو ٢٠١٤م توقيع برنامج تعاون فني تنفيذ لتصميم وتوريد وإنشاء مختبر كفاءة الطاقة للمباني (العزل الحراري) بالتعاون مع مختبرات المطابقة الكورية وقد تم الانتهاء من إنجاز هذا المختبر في نوفمبر ٢٠١٨م.

ووقعت الهيئة أيضاً في مارس 2017م برنامج تعاون فني في مجال التقييس والاختبار لكفاءة الطاقة مع مختبر الفحص الكوري (KTL) والذي استهدف إنشاء عدة مختبرات تم تدشينها مؤخراً، وهي: مختبر كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف، مختبر كفاءة الطاقة لغسالات الملابس والمجففات، مختبر كفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات، إلى جانب مختبر كفاءة الطاقة للإضاءة المرشدة، ومختبر كفاءة الطاقة لسخانات المياه.

وتماشياً مع مبادرة الرؤية السعودية الكورية 2030، وقع محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي برنامج للتعاون الفني مع مختبرات المطابقة الكوريةKCL، وذلك على هامش اللقاء الوزاري الثاني للجنة السعودية الكورية٢٠٣٠ والذي عقد بسيئول خلال شهر أبريل 2019 برعاية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ووزير الطاقة والصناعة والتجارة الكوري. وقد تضمن هذا البرنامج عدة مجالات تمثل ترشيد الطاقة في المباني، اقتصاد الوقود، مقاومة دوران الإطارات، اختبارات تقييم الأداء للخلايا الكهروضوئية وإنارة الشوارع وغيرها من منتجات تتعلق بالطاقة والجودة وتحقيق سلامة المنتجات.

وقد أكد محافظ هيئة المواصفات من جهته أن علاقة التعاون السعودي الكوري في مجالات التقييس المختلفة، هي علاقة شراكة استراتيجية وتستمد عمقها من الرغبة الأكيدة لدى قيادة البلدين، لتنمية وتطوير مجالات التعاون بين البلدين في كافة المجالات بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلدين ويسهم في تعزيز نشاطات التجارة والاستثمار فيهما.

وأوضح "القصبي" أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- جاءت تأكيداً لعلاقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية، وقد تم على هامش الزيارة توقيع برنامج للتعاون الفني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد الكوري للعلوم والمعايير (KRISS) يهدف لإنشاء مختبر وطني لقياسات التدفق على المستوى الأمامي (Primary) لتوسيع وتعزيز القدرات الفنية للمركز الوطني للقياس والمعايرة على معايرة أجهزة قياس معدل تدفق الغاز والسوائل.

وأكد محافظ هيئة المواصفات أن المختبر الوطني لقياس التدفق سيمكننا من إجراء المعايرة بمستوى عالٍ من الدقة تسهم عموماً وبشكل حاسم في تحسين جودة المصنوعات الوطنية وتعزز من قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحقيق التنافسية بما يعلى كثيرا القيمة المضافة إلى الاقتصاد الوطني.