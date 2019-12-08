"سعود حركة" يخطف الصدارة في "ميدان ديراب" لسباق السيارات بالرياض

حقق المركز الأول بفئتي 6 سلندرات سوبر ستوك والمفتوح وسط منافسة قوية

حقق المهندس سعود بن بدر حركة؛ أحد منسوبي أمانة العاصمة المقدّسة، المركز الأول في بطولة السعودية تويوتا رولنج دراق 2019 بنادي ميدان ديراب للسباقات - بمدينة الرياض - تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة، والذي أقيم خلال يومَي الخامس والسادس من ديسمبر الحالي.

وحصل المهندس سعود؛ على المركز الأول في فئة 6 سلندرات سوبر ستوك وفئة المفتوح، وسبقت له المشاركة في أكثر من بطولة لسباقات السيارات وحقق عدداً من الإنجازات المتميزة.

يُذكر أن البطولة شارك فيها عدد كبير من المتسابقين من هواة هذه الفئة من السباقات، وتقام بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة.