مجددًا.. الإصابة تبعد البلجيكي "هازارد" عن لقاء بلد الوليد

يغيب عن الملاعب ما بين 3 إلى 4 أسابيع

تبددت آمال إيدن هازارد مهاجم ريال مدريد في العودة وخوض مواجهة فريقه أمام بلد الوليد، الأربعاء، بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وانضم هازارد، الذي عاد للتدريب مع زملائه عقب مشاكل بدنية، إلى تشكيلة ريال استعداداً لاستقبال بلد الوليد، لكن التقرير الطبي لناديه الأربعاء أعلن معاناته من إصابة عضلية بالساق اليمنى.

ولم يوضح التقرير المدة التي سيغيبها هازارد لكن صحيفة ماركا الإسبانية توقعت غيابه لثلاثة أو أربعة أسابيع.

ومن المتوقع أن يغيب عن مواجهة ليفانتي في الدوري الأحد المقبل وعن لقاء ودي لبلجيكا ضد ساحل العاج ومباراتين بدوري الأمم الأوروبية أمام إنجلترا وآيسلندا.

وانضم المهاجم البلجيكي إلى ريال مدريد من تشيلسي العام الماضي مقابل 100 مليون يورو، ليعادل أغلى صفقة في تاريخ النادي، لكن تأثيره في إسبانيا يبقى ضئيلاً بعد تعرضه لإصابتين قويتين بالركبة ليكتفي بخوض 14 مباراة كأساسي في الدوري وسجل هدفاً واحداً فقط.