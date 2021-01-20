بدء مراسم تنصيب "بايدن" رئيساً للولايات المتحدة

في حضور نائب "ترامب" ورؤساء سابقين

بدأت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم (الأربعاء) مراسم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ونائبته كمالا هاريس في مبنى الكونجرس، حيث يؤديان اليمين، بحضور رؤساء الولايات المتحدة السابقين، وغياب الرئيس دونالد ترامب، وسط تأهب أمني غير مسبوق.

ووصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى مبنى الكابيتول لحضور حفل التنصيب.

وافتتح القس ليو أودونوفان الرئيس السابق لجامعة جورج تاون، حفل التنصيب بالصلاة وفق التقاليد المتبعة، ثم وقف الجميع أثناء النشيد الوطني الأميركي، الذي غنته الفنانة ليدي غاغا.