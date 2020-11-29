"الصحة": آلية جديدة للإعلان عن إصابات #كورونا في المملكة

"العبدالعالي": استقرار عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي

كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة ستعتمد آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس #كورونا الجديد في المملكة، وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية.

وأكد خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة استقرار عدد الإصابات بفيروس #كورونا خلال الأسبوع الماضي موضحا ان هناك تذبذب عدد إصابات “كورونا” في منطقة تبوك الأسبوع الماضي.

وكاشفاً أن التقيد بالاشتراطات الصحية سبب رئيسي لتراجع الإصابات بكورونا.