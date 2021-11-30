فيديو.. كويتي يصدم سيارات جيرانه عمداً لأغرب سبب!

في الكويت أقدم مواطن بمنطقة مبارك الكبير على صدم سيارات جيرانه عمدا، ما تسبب في تضرر الجسم الخارجي لسيارتين بشكل كبير، وذلك بعد رفض الجيران خطبة الرجل لابنتهم.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فقد اشتكى المتضررون عليه لدى المخفر، حيث تم تسجيل قضية إتلاف مال الغير بحقه، وجرى ضبطه من قبل المباحث وتبين أنه ضابط مسرّح برتبة مقدم من مؤسسة عسكرية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، تعمد قائد مركبة الاصطدام بسيارتين متوقفتين أمام منزل، ما تسبب في تضرر الجسم الخارجي للسيارتين بشكل كبير.

وحسب الصحيفة، فقد أقدم الضابط على صدم سيارات جيرانه عمداً بسبب رفضهم خطبته لابنتهم.

وقد جرى حصر السيارات المتلفة، وكذلك حجز مركبته التي ارتُكبت بها الواقعة.