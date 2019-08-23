الاتحاد يمطر شباك الرائد بثلاثية في انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان

ضمن انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تغلَّب فريق الاتحاد على ضيفه الرائد بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وحقق ثلاثية الاتحاد بريوفيتش عند الدقيقة الـ11 من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء، أسكنها في الناحية اليسرى لحارس المرمى. وأضاف رومارينهو الهدف الثاني عند الدقيقة الـ55 من زمن الشوط الثاني إثر تمريرة عكسية من الطرف الأيمن وأسكن الكرة في الشباك. وحقق رومارينهو الهدف الثالث عند الدقيقة الـ96 إثر تمريرة من هارون كمارا.

بينما حقق هدف الرائد الوحيد اللاعب محمد السهلي عند الدقيقة الـ30 من زمن الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة عكسية من الطرف الأيمن، أسكن من خلالها الكرة في شباك فواز القرني.