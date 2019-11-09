صحيفة "رومانية": انتصار مهم لـ "الهلال".. وكاريلو يتألق

اهتمت الصحف الرومانية المختلفة بالنتيجة التي آلت إليها مباراة ذهاب دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا الياباني؛ إذ قالت إن الفريق السعودي حقق انتصارًا مهمًّا، وقطع خطوة نحو اللقب الآسيوي.

صحيفة "gsp" قالت إن الهلال حقق المراد بالفوز، لكن الفارق كان ضئيلاً، في إشارة للفوز بهدف وحيد.

واسترسلت الصحيفة في الحديث عن مجريات المباراة.

وتحدثت الصحيفة عن تألق البيروفي أندريه كاريلو، وعن الهدف الذي تم إلغاؤه للفريق في شوط المباراة الثاني بداعي التسلل، وأوضحت أن احتساب هذا الهدف كان سيفرق كثيرًا مع الفريق في مباراة الإياب.

واختتمت الصحيفة حديثها بأن الهلال هو المرشح الأبرز للفوز باللقب الآسيوي عندما يلتقي الفريقان مجددًا في مباراة الإياب في العاصمة اليابانية طوكيو في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.