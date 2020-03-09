"الصحة" تنفي منشوراً متداولاً حول الدعوة إلى عدم الأكل من المطاعم

أكّدت أنه لا صحة لاستدعاء وافدين قَدِموا للبلاد من دول مصابة

نفت وزارة الصحة، اليوم، منشوراً متداولاً حول دعوة المواطنين والمقيمين، إلى عدم الأكل أو الطلب من المطاعم، على خلفية انتشار فيروس كورونا.‎

وقالت عبر حسابها في "تويتر"، "الصحة 973"، في ردّها على أحد المغرّدين: إنه لا صحة لهذا المنشور المتداول وما تضمنه من "أن هناك وافدين قَدِموا إلى البلاد من دول مصابة بالفيروس، وأنه يجري استدعاؤهم للتأكّد من خلوهم من المرض".

وأكدت الوزارة أن المنشور غير صحيح، متمنية للجميع الصحة والعافية.