"تعليم صبيا" يعتمد 56 مليون ريال لعقود الصيانة والتشغيل والنظافة

استعداداً لبداية العام الدراسي 1442

ضمن استعدادات إدارة تعليم صبيا لبداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٣، قامت الإدارة بتوقيع واعتماد حوالي 56 مليون ريال منها 30 عقد صيانة وتشغيل بقيمة 30 مليوناً، و26 مليوناً للميزانية التشغيلية والنظافة.



وأوضح مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، أن المبلغ المعتمد يشمل عقود عمليات صيانة وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية والتعليمية والإدارية، وأجهزة التبريد والتكييف، إضافة لاعتماد مبالغ الميزانية التشغيلية والنظافة لجميع المدارس بمكاتب التعليم العشرة في المحافظات التسع التي تشرف عليها الإدارة تعليمياً؛ استعداداً لعودة 17 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، و149 ألف طالب وطالبة في 1284 مدرسة.



وشدد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، على سرعة استكمال أعمال الصيانة والإشراف عليها وعدم تأخيرها، وضرورة تفعيل الدور الرقابي للمستفيدين من المرافق المدرسية والمحافظة على المكتسبات التعليمية؛ لبداية انطلاقة جادة وقوية للعام الدراسي الجديد.



كما ثمن الدكتور الخرمي الدعم الذي تحظى به إدارة التعليم بصبيا من قبل وزير التعليم امتداداً للدعم اللامحدود من قيادة هذه البلاد، أعزها الله، لذلك القطاع الحيوي المهم؛ بما يضمن تهيئة البيئة الإيجابية والآمنة للطلبة والكوادر التعليمية والإدارية، مقدماً شكره لفرق العمل المتميزة بإدارة التعليم والمكاتب والمدارس على متابعتهم وعملهم المستمر.