شاهد .. قاع "الروض" بدومة الجندل يجذب المتنزهين عقب موجة الأمطار

يعد متنزها برياً موسمياً لدى أهالي منطقة الجوف

شهد "قاع الروض" بالقرب من قصر مويسن الأثري شمال شرق محافظة دومة الجندل أعداداً كبيرة من المتنزهين للاستمتاع بمشاهدة تجمع مياه الأمطار والذي يعد متنزهاً برياً موسمياً لدى أهالي منطقة الجوف.

وكانت منطقة الجوف قد شهدت أمطاراً غزيرة خلال الأيام الماضية، مما تسبب في جريان الشعاب بالمنطقة، حيث تشير المراصد المتخصصة بالطقس بتأثر المنطقة بالأمطار خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

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18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440 12:30 AM

يعد متنزها برياً موسمياً لدى أهالي منطقة الجوف

شاهد .. قاع "الروض" بدومة الجندل يجذب المتنزهين عقب موجة الأمطار

مهنا التميمي

الجوف

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شهد "قاع الروض" بالقرب من قصر مويسن الأثري شمال شرق محافظة دومة الجندل أعداداً كبيرة من المتنزهين للاستمتاع بمشاهدة تجمع مياه الأمطار والذي يعد متنزهاً برياً موسمياً لدى أهالي منطقة الجوف.

وكانت منطقة الجوف قد شهدت أمطاراً غزيرة خلال الأيام الماضية، مما تسبب في جريان الشعاب بالمنطقة، حيث تشير المراصد المتخصصة بالطقس بتأثر المنطقة بالأمطار خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

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