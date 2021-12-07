"عبدالعزيز بن سعد": رالي حائل بوابة للعالمية وأكسب أبناءه خبرة في إدارة الفعاليات

قال: النسخة الحالية تميزت بزيادة المسافة التي يقطعها المتسابقون إلى 1570 كلم

أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، أن رالي حائل يُعد إحدى أهم البوابات التي تفتح المنطقة على العالمية، بما تملكه حائل من قدرة سياحية في تكوينها وطبيعتها وإرثها الذي يمتد إلى أكثر من 350 ألف عام، إضافة إلى ثقافة المنطقة التي ستضعها على خريطة العالم لتكون إحدى أيقونات السعودية عالمياً.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سعد، خلال مشاركته في برنامج " أكشن مع وليد"، أن رالي حائل تويوتا الدولي 2021، تميز عن النسخ السابقة له بزيادة المسافة التي يقطعها المتسابقون إلى 1570 كلم داخل المنطقة على أربع مراحل كل مرحلة بيوم، وكذلك تتويج بطل الراليات بعد الجولة الأخيرة لكأس العالم للراليات.

وأكد امتلاك أبناء منطقة حائل الخبرة الكافية لإدارة فعالية عالمية، بشهادة من المهتمين في الراليات.