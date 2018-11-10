"البلوي" يتفقّد مجموعة من قطاعات حرس الحدود في نجران والمنطقة الشرقية‎

اطلع على سير العمل ومستويات الإنجاز وخطط العمليات والتجهيزات الأمنية

تفقّد مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي؛ الأسبوع الماضي، قطاعات حرس الحدود في منطقة نجران والمنطقة الشرقية، نقل خلالها لمنسوبي حرس الحدود تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله-.

واستهل الفريق البلوي؛ جولته بتفقد قطاع حرس الحدود بشرورة بمنطقة نجران، ترأس خلالها اجتماع اللجنة العليا لحرس الحدود في محافظة الخرخير.

وفي ثاني أيام الجولة، تفقد قيادة قطاع حرس الحدود بعردة بالمنطقة الشرقية واطلع على سير العمل في مشروع قيادة القطاع الجديد، كما اطلع على مشروع إنشاء طريق الدوريات الحدودي (المنجور – السحمة)، ومستويات الإنجاز وسير العمل فيه، كما تفقد مركز ذعبلوتن، وافتتح (مركز صحي حرس الحدود بذعبلوتن).

وفي ثالث أيام الجولة، تفقد البلوي؛ قيادة حرس الحدود في قطاع البطحاء، ووقف على قوة مركز أمن حقل الشيبة ومركز الشيبة الحدودي، واطلع على سير العمل بهما.

عقب ذلك توجه البلوي؛ إلى قطاع حرس الحدود في سلوى، حيث زار ميناء أبو قميص، وتفقد التجهيزات الأمنية واطلع على خطط الدوريات البحرية، ثم زار قطاع الخُبر وافتتح مبنى مركز الزبنة الجديد، ووقف على شاطئ ذوي الاحتياجات الخاصة في نصف القمر، الذي التقى فيها مجلس إدارة جمعية سواعد للإعاقة الحركية ومجموعة من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم توجه إلى قاعدة الأمير نايف البحرية في الخُبر ووقف على سير العمل بها.

وفي اليوم الأخير من الجولة، توجه الفريق البلوي؛ إلى قطاع حرس الحدود بالقطيف، شاهد خلالها خطط العمليات والتجهيزات الأمنية وسير العمل بالقطاع، بعدها تفقد مرسى الصيادين في مركز المزروعية، والتقى عدداً من الصيادين، ثم توجه إلى قطاع حرس الحدود برأس تنورة حيث زار قوة أمن وحماية المرافق البحرية، وتفقد سير العمل فيها، بعدها توجه إلى قطاع حرس الحدود في الجبيل وزار مركز الصدوي وتفقد سير العمل والتجهيزات الأمنية.

وتابع الفريق البلوي؛ جولته الميدانية بالتوجه إلى قطاع حرس الحدود في الخفجي، زار خلالها مركز الرافعية ومركز الخليج الحدودي، وتفقد قوة أمن منفذ الخفجي واطلع على سير العمل، كما زار سرية أمن وحماية المرافق البحرية في المحافظة.