أمطار خفيفة تنعش أجواء العاصمة.. والغيوم تعد بالمزيد

توقعت الأرصاد استمرار الهطولات التي تصحب برياح نشطة

شهدت العاصمة الرياض هطول زخات مطرية على أحياء عدة لطفت الأجواء حيث كانت متفاوتة في غزارتها وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، التي تعد بالمزيد خلال الساعات المقبلة.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل وأجزاء من منطقتي الجوف والمدينة المنورة.