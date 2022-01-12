المدينة المنوّرة.. تدشين أول مركز غسيل كلى للأطفال

في مستشفى النساء والولادة بمدينة الملك سلمان الطبية

دشّنت مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنوّرة، عضو تجمّع المدينة الصحي، بمشاركة مجتمعية مع جمعية الطب المنزلي أمس، أول مركز غسيل دموي كلوي للأطفال بالمدينة المنوّرة، وذلك في مستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة الطبية.

ويعدّ غسيل الكلى هو العلاج اللازم لتنقية الدم، والتخلّص من السوائل الزائدة عندما لا تستطيع الكلى فعل ذلك بشكل طبيعي.