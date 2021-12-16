في مواجهة العصر الثالثة .. تعرف على قائمة الهلال والنصر

أعلن مدربا الهلال والنصر عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض لقاء الديربي عصر اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض (من الجولة المؤجلة الثامنة) .
وضمت تشكيلة الهلال الأسماء التالية:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: علي البليهي، متعب المفرج، جانغ، ياسر الشهراني
خط الوسط: كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، بيريرا، ماريجا
خط الهجوم: جوميز
أما تشكيلة النصر فجاءت كما يلي:
حراسة المرمى : وليد عبدالله
خط الدفاع: منصور الشمري، علي لاجامي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام
خط الوسط: عبدالله الخيبري، علي الحسن، خالد الغنام، أيمن يحيى، تاليسكا
خط الهجوم : فينسينت أبوبكر
أعلن مدربا الهلال والنصر عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض لقاء الديربي عصر اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض (من الجولة المؤجلة الثامنة) .
وضمت تشكيلة الهلال الأسماء التالية:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: علي البليهي، متعب المفرج، جانغ، ياسر الشهراني
خط الوسط: كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، بيريرا، ماريجا
خط الهجوم: جوميز
أما تشكيلة النصر فجاءت كما يلي:
حراسة المرمى : وليد عبدالله
خط الدفاع: منصور الشمري، علي لاجامي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام
خط الوسط: عبدالله الخيبري، علي الحسن، خالد الغنام، أيمن يحيى، تاليسكا
خط الهجوم : فينسينت أبوبكر