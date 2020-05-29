وكيل "الشؤون الإسلامية": على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة الصلاة في منازلهم

دعا الجميعَ إلى الاطلاع على تفاصيل الإجراءات الاحترازية من خلال بوابة الوزارة

أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد، الدكتور محمد بن سعيد، أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عليهم الصلاة في منازلهم؛ لأنهم ممن يُخشى عليهم الضرر؛ مستشهدًا بقرار هيئة كبار العلماء رقم 246، وداعيًا الجميع للاطلاع على تفاصيل الإجراءات الاحترازية من خلال بوابة الوزارة وحسابها في "تويتر".

وفي حديثه لقناة "الإخبارية"، دعا "ابن سعيد" إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية؛ من خلال الاتصال برقم مركز الاتصال الموحد لتلقي الشكاوى والملاحظات والاقتراحات "1933" أو البوابة الإلكترونية للوزارة، أو التواصل مع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.

وعن دخول وقتيْ صلاة العشاء والفجر بدءًا من بعد غد الأحد في وقت منع التجول من 6ص إلى 8م، قال: يمكن الصلاة بالمساجد داخل الأحياء السكنية؛ بما يتوافق مع إتاحة المشي طوال اليوم، مع الالتزام بالتدابير الوقائية دون الحاجة لتصريح من تطبيق "توكلنا" بذلك.