بحضور أكثر من 30 ألفًا.. بلدية حازمي بيشة تختتم فعاليات اليوم الوطني

فعاليات منوعة استمرت 5 أيام شَمِلت عروضًا فنية وشعرية وقصائد وأوبريت

اختتمت مساء أمس الاثنين بلدية مركز الحازمي بمحافظة بيشة، احتفالاتها باليوم الوطني التي امتدت خمسة أيام، بحضور أكثر من 30 ألف شخص، خلال مجمل الأيام الخمسة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، ضمن فعاليات "همة حتى القمة".

شملت الاحتفالات حزمة من العروض الفنية والشعبية التي يمتد عرضها على مساحة أربعة كيلومترات، وقصائد وأوبريت وطني، ومشاركة عدد من الشعراء والفِرَق الشعبية التي قدّمت لوحات منوعة من الفلكلور الشعبي على المنصة الرئيسية بشاشات عرض عملاقة، ومسرح يستقبل الفقرات الترفيهية والشعبية، بالإضافة للمسيرات الاستعراضية والعروض الثراثية والثقافية والترفيهية والفن التشكيلي والألعاب النارية.

وكان أهالي محافظة بيشة ومركز الحازمي والمراكز المحيطة بها، على موعد مع احتفالية خاصة غير مسبوقة، وعكست فقرات الحفل قِيَم الاعتزاز والفخر بالأبطال المرابطين على الحد الجنوبي، وثمّنت تضحياتهم في إطار استعراضي يترجم المشاعر الوطنية الراسخة في قلوب كافة أطياف المجتمع، ويجسّد معاني الصمود وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد الممزوجة بمواصلة مسيرة التنمية والتطور.

ورفع محافظ بيشة محمد بن سعيد آل سبرة في كلمته خلال الاحتفاء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب النبيل، بمناسبة اليوم الوطني 89؛ داعيًا الله أن يحفظ بلاد الحرمين، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والأمان.

من جانبه، بيّن رئيس مركز الحازمي عبدالله بن سعيد آل ضمك، أن الهدف من هذه الفعاليات هو زرع روح الولاء والانتماء للوطن، والاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني السعودي في ذكراه التاسعة والثمانين التي تتجدد معها معاني الوطنية والوحدة والتماسك في نفوس أبناء المملكة.

بدوره، أشار رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم القرني إلى أنه جرى إنشاء جادة للفن بطول 89 مترًا تَوَافق مع اليوم الوطني 89، و20 موقعًا للأسر المنتجة؛ حيث جرى توزيعها من قِبَل بنك التنمية ببيشة.

وأوضح "القرني" أن البلدية قامت بتجهيز وإعداد موقع احتفال الأهالي باليوم الوطني بجوار الأسواق الحديثة بالحازمي وفق المعايير الحديثة وبجهود ذاتية.

يشار إلى أن بلدية مركز الحازمي، أقامت عددًا من الحدائق والمسطحات الخضراء لتكون متنفسًا للأهالي، وتفعيل جميع خدماتها للاستفادة منها بشكل كبير من قِبَل أهالي المحافظة والزوار الذين يقومون بزيارة مراكز بلدية الحازمي طوال العام.