"الصحة": تسجيل 1334 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1079 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021، تسجيل 1334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 522108 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1079 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 502528 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8200 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11380والحالات الحرجة 1409 حالة.