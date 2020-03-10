مدير "الصحة العالمية" يشكر الملك وولي العهد على دعم الـ10 ملايين دولار

للحد من انتشار كورونا المستجد ومساعدة الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة

أعرَبَ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن عميق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي للمنظمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19".

وعبّر الدكتور "تيدروس" في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر"، عن امتنانه الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وشعب المملكة؛ للدعم المقدم لمنظمة الصحة العالمية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساعدة الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة.