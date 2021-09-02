"تجارة الجوف" تنفذ 360 جولة على المكتبات ومتاجر مستلزمات الدراسة

خلال أسبوع بهدف التأكد من الأسعار والعروض وتوفر المنتجات

كثّفت فِرَق فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف، جولاتها الرقابية خلال السبعة الأيام الماضية على المكتبات ومتاجر بيع المستلزمات المدرسية؛ استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي، أن الفِرَق الميدانية التابعة للفرع قامت بـ360 جولة في مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من الأسعار والعروض وتوفر المنتجات.

وبيّن مدير فرع الوزارة بالجوف، أن الفِرَق تقوم بواجبها لحماية المستهلك من خلال الجولات؛ للتأكد من توفر جميع الاشتراطات التي تضعها الوزارة لحمايته، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا؛ مؤكدًا استمرار مثل هذه الجولات لحماية المستهلك ومراقبة الأسواق؛ داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم 1900 أو تطبيق "بلاغ تجاري".