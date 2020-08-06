"الصحة" تعلن تسجيل 1775 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1402 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 06 أغسطس 2020، تسجيل 1775 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 247089 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1402 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 284226 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3055 حالة وفاة "رحمهم الله".
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 34082 ، والحالات الحرجة 1915حالة .

40

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 03:40 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 1775 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1402 إصابة

عبدالله البرقاوي

الرياض

7 34,570

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 06 أغسطس 2020، تسجيل 1775 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 247089 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1402 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 284226 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3055 حالة وفاة "رحمهم الله".
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 34082 ، والحالات الحرجة 1915حالة .

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020