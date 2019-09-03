مجدداً.. التأشيرة السياحية 27 سبتمبر.. ومصادر "سبق": لا شيء رسمي

أخبار تم تداولها على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي

تداولت عدة حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي الموافقة على إطلاق التأشيرة السياحية يوم 27 سبتمبر 2019 الجاري، حيث حددت تلك المواقع والحسابات القيمة والدول والشروط والتي ستتاح لمواطني 51 دولة الدخول إلى المملكة.

وفي نفس السياق نقلت العديد من الصحف الخارجية أن مصادر صرّحت بأن رسوم التأشيرة ستكون 300 ريال، فيما تصل قيمة رسوم التأمين الوطني 140 ريالاً لتصل القیمة الإجمالية 440 ريالاً يدفعها كل سائح.

وتابعت المواقع أن صلاحية التأشيرة 360 يوماً من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً خلال السنة الواحدة، مبينةً أن الحصول على التأشيرة سیكون عن طريق منصة إلكترونية أو عند الوصول للمطارات لبعض الجنسيات.

بدورها تواصلت "سبق" مع مصادرها المطلعة والمختصة وأكدوا أنه لا يوجد أي شيء رسمي، ويجب الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية وليس مواقع التواصل، كما تابعت "سبق" حسابات الوزارات المعنية على مواقع التواصل وخاصة الحسابات الرسمية على موقع "تويتر" مثل وزارة الخارجية.

وتأكدت "سبق" من أنه لا يوجد أي إشارة لموضوع التأشيرة السياحية حتى اللحظة، وأيضاً حساب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على موقع "تويتر" لا يوجد ما يشير إلى إطلاق التأشيرة السياحية يوم 27 سبتمبر الجاري.

من ناحيته نبّه عبدالرزاق الزهراني مدير وكالة نادي المسافر للسياحة بضرورة الالتزام بما توجّه به الجهات الرسمية وعدم السير وراء اجتهادات مواقع التواصل غير المؤكدة رسمياً، والانتظار حتى يعلن رسمياً ومن الجهات المختصة.

كما شدد رضا عبدون نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إيلاف" على أهمية التريث وانتظار ما تعلنه فقط الجهات الرسمية قائلاً: "نحن دولة نظام، ولها مختصوها وهيئات معنية بتلك الأمور وخاصة ما يتعلق بالتأشيرات التي تمس سياحاً من الخارج، وعلينا الانتظار لحين الإعلان الرسمي".