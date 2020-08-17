روسيا تسجل 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 927745 إصابة.
وأوضح المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا أن عدد الوفيات بلغ 15740 حالة، بعد تسجيل 55 حالة وفاة جديدة؛ فيما وصلت حالات التعافي إلى 736101 حالة.روسيا فيروس كورونا الجديد
ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 927745 حالة
سجلت السلطات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 927745 إصابة.
وأوضح المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا أن عدد الوفيات بلغ 15740 حالة، بعد تسجيل 55 حالة وفاة جديدة؛ فيما وصلت حالات التعافي إلى 736101 حالة.