تقرير كورونا .. 1,689 إصابة جديدة في 3 مدن

من أصل 2585 سجلتها المملكة في آخر 24 ساعة

شهدت ثلاث مدن سعودية أرقامًا قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بواقع أكثر من 1689 حالة إصابة جديدة، وهي الرياض وجدة ومكة المكرّمة.

وسجلت الرياض 799 إصابة جديدة مقابل 136 حالة تعافٍ، تلتها جدة بـ 512 إصابة جديدة مقابل 70 حالة تعافٍ، ثم مكة المكرّمة بـ 378 إصابة جديدة، مقابل 64 حالة تعافٍ.

وتوزعت بقية الحالات، من أصل 2585 إصابة جديدة سجلتها المملكة اليوم؛ على مدن المملكة ومحافظاتها.