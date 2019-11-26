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نتيجة إصابته في مشاركته الأخيرة مع فريقه وعدم جاهزيته

"رينارد" يستدعي طلال العبسي ويستبعد البريك من "خليجي 24"

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استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرڤي رينارد، لاعب خط الدفاع نادي التعاون طلال العبسي؛ للمشاركة في كأس الخليج العربي 24، التي ستنطلق اليوم في العاصمة القطرية.

وقد استُدعي "العبسي" بدلًا عن اللاعب محمد البريك، نتيجة اطلاع الجهاز الطبي بالمنتخب على التقرير المرسل من طبيب نادي الهلال بشأن إصابة اللاعب في مشاركته الأخيرة مع فريقه وعدم جاهزيته.

يشار إلى أن المنتخب السعودي سيقص مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره الكويتي يوم غد الأربعاء.

ووَضعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين؛ فيما ضمت المجموعة الأولى في البطولة: قطر، والإمارات، والعراق، واليمن.