بالتنسيق بين أبوظبي وإسلام آباد.. زيادة رحلات إعادة العاملين الباكستانيين لبلادهم

تشكيل لجنة لضمان حصولهم على حقوقهم قبل المغادرة

نقلت "رويترز" عن مصدر حكومي في دبي، اليوم (الأربعاء)؛ أن الإمارات وباكستان تعملان على زيادة رحلات الطيران لإعادة مواطنين باكستانيين من الإمارات إلى بلادهم.

وبيَّن المصدر أن 13 رحلة طيران أخرى ستغادر الإمارات في الفترة من 20 إلى 28 أبريل (نيسان)، وستسيرّها شركتا: العربية للطيران الإماراتية، والخطوط الجوية الباكستانية؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جهته أوضح المكتب الإعلامي الحكومي بأبوظبي، أن الحكومة شكّلت لجنة اليوم لضمان حصول العاملين على حقوقهم وتوفير بيئة مناسبة للعيش لهم.

وأضاف المكتب على "تويتر" أن لجنة العمل ستضمن كذلك وجود تصاريح عمل سارية، وحصول العمال على حقوقهم وتقاضيهم أجورًا عن عملهم.

وكانت الإمارات قد حذّرت في وقت سابق من أنها قد تعدل العلاقات العمالية مع الدول التي ترفض نقل رعاياها العالقين الذين فقدوا وظائفهم أو حصلوا على إجازات بسبب تفشّي فيروس كورونا ويرغبون في العودة لبلادهم.

وأعادت الخطوط الجوية الباكستانية 227 باكستانيًّا السبت الماضي إلى بلادهم.