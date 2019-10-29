"فيديو الرصف العشوائي" .. أمير الجوف يوجّه بتحقيق عاجل والرفع بالنتائج

جرى تداوله ويظهر أحد العمالة ينفّذ بطريقة تبدو غير مطابقة للمواصفات

وجّه ‏أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبد العزيز؛ بالتحقيق بشكل عاجل وفوري في المقطع الذي تمّ تداوله ويظهر فيه أحد العمالة التابعة لإحدى الشركات التي تعمل في رصف أحد الشوارع في محافظة القريات.

كما وجّه أمير الجوف بالرفع بنتائج التحقيق فور الانتهاء منها، بعد التحقق من صحة ذلك.

وكان مقطع قد تمّ تداوله ‏يُظهر أحد العمالة وهو يقوم برصف أحد الشوارع بمحافظة القريات بطريقة قد لا تكون مطابقة للشروط والمواصفات.