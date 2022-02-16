بعد ساعات.. انتهاء مهلة الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري

عقوبات رادعة تنتظر المخالفين

‬ساعات فقط تفصلنا عن انتهاء مهلة الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري الذي أعلن عنه البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ بعد الساعة الـ12 من مساء اليوم الأربعاء، وينتظر المخالفين للنظام عقوبات رادعة تصل للسجن خمسة أعوام ومصادرة الأموال والأصول وشطب السجل التجاري.

وستكون آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية صارمة وبأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الصناعي في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها وإيقاع العقوبات المشددة عليها.

وتفصيلاً، ينص نظام مكافحة التستر على تطبيق عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.

كما يفرض النظام العقوبات التبعية الأخرى المتمثلة في شطب السجلات وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

وكانت الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، قد بدأت في 28 فبراير 2021، وتم تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية في أغسطس 2021.

وقال برنامج مكافحة التستر: إن طلبات المتقدمين الواردة تنوّعت بين خيارات التصحيح الستة المحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة الى حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.

وأضاف أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى.

وحث جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر على تصحيح أوضاعهم، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة.