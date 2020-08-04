حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 115.056

تسجيل 86 وفاة جديدة

سجلت إندونيسيا 1.922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في هذا البلد الواقع بجنوب شرق آسيا إلى 115.056.

وبيّنت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجلت 86 وفاة جديدة، ليرتفع مجمل الوفيات إلى 5.388؛ وفقًا لـ"رويترز".