"الشمراني" يقود ماراثون الاحتفاء بيوم التأسيس.. 300 دراج ومنظم ومشارك

أكد أن مشاركة هيئة المساحة الجيولوجية تأتي استشعارًا لأهمية اليوم التاريخي

قاد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبدالله بن مفطر الشمراني، اليوم، ماراثون الدراجات الذي أقيم بمقر الهيئة بمحافظة جدة، بمناسبة يوم التأسيس (يوم بدينا)، بمشاركة 300 شخص من دراجين ومنظمين ومشاركين.

وأعرب "الشمراني" عن سعادته بما قدمته المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها قبل نحو 300 عام حتى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ مؤكدًا أن الهيئة تشارك في هذا اليوم استشعارًا بأهميته.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن الهيئة نظّمت هذه التظاهرة الوطنية عن يوم التأسيس "يوم بدينا"؛ لكونها ذكرى تتابع الأجيال وتناغم الثقافات، حتى وصلنا إلى هذا اليوم الميمون، في ظل وعهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده عراب الرؤية الطموحة حفظهما الله.

وقال "أبا الخيل": إن الهيئة منذ إعلان يوم التأسيس الذي يصادف الثلاثاء المقبل، بادرت بعمل التجهيزات لهذه الفعالية؛ احتفاءً بهذا اليوم التاريخي الذي نفتخر فيه كسعوديين.