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عدد حالات الإصابة المؤكدة في عموم البلاد كان قد وصل إلى 4,38 مليون حالة

بفضل اللقاحات وخطة الإغلاق إصابات "كورونا" تتراجع 60% في بريطانيا

كشفت دراسات حديثة، عن تراجع نسبة الإصابات بفيروس "كورونا" في بريطانيا بعد اتباعها خطة مشددة ضد الوباء.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن نسبة الإصابات تراجعت إلى نحو 60%، نتيجة الإغلاق وعمليات التطعيم بلقاح كورونا في بريطانيا.



جدير بالذكر، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا، كان قد وصل إلى 4,38 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفاً و171 حالة، حتى الآن.