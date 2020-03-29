الحكومة اليمنية تُدين بشدة الهجوم الحوثي بصاروخين باليستيين على المملكة

يدل على عدم رغبتها بالسلام واستمرار استراتيجية إيران لتعميق معاناة اليمنيين

أدانت الحكومة اليمنية -بأشد العبارات- الاستهداف الإرهابي الجبان من قِبَل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مدينتي الرياض وجيزان الليلة الماضية بصاروخين باليستيين أسقطتهما الدفاعات الجوية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية في بيان نشرته اليوم، أن استمرار مثل هذه الأعمال من قِبَل المليشيات المدعومة من إيران؛ خاصة بعد تصريحاتها حول القبول بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للتهدئة لمواجهة فيروس كورونا؛ يدل على عدم رغبتها بالسلام أو امتلاكها للقرار، وأن ذلك ما هو إلا استمرار لاستراتيجية إيران لتعميق معاناة اليمنيين.