مقتل إسرائيليتين في عسقلان بصواريخ أطلقت من غزة

المقاومة الفلسطينية أعلنت استهداف المدينة

ذكر رئيس خدمة الإسعاف الإسرائيلية إيلي بين للصحفيين، أن صواريخ أطلقها فلسطينيون في قطاع غزة، تسببت في مقتل امرأتين إسرائيليتين ببلدة عسقلان في جنوب إسرائيل اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما أفادت "رويترز".

وأعلنت المقاومة الفلسطينية في وقت سابق اليوم عن قصف مدينتي أشدود وعسقلان بـ137 صاروخاً خلال 5 دقائق.

ووصفت المقاومة القصف بـ"الضربة الصاروخية الأكبر من نوعها".