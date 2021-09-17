"فلكية جدة": اختفاءٌ تامٌ للبقع الشمسية

مع استمرار ظهور أضواء الشفق القطبي

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه رصد صباح اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 اختفاء البقع الشمسية على الشمس، موضحاً أن هذا لن يستمر طويلاً، حيث يمكن أن تظهر بقعةٌ جديدةٌ في أي وقت.

وقال "أبوزاهرة": تحدث، خلال هذه الفترة الهادئة، بشكل استثنائي، في أعقاب زيادة النشاط الشمسي ضمن بداية الدورة الشمسية الجديدة (25)، أواخر العام الماضي 2020، وهو أمرٌ طبيعيٌ يحدث للدورات الشمسية الحديثة، حيث تظهر البقع وتنشط ثم تتلاشى.

جديرٌ بالذكر أنه رغم اختفاء البقع الشمسية؛ سيستمر ظهور أضواء الشفق القطبي في المناطق القطبية، نظراً لأن تلك الأضواء تتشكّل نتيجة تدفق الرياح الشمسية من الثقوب الإكليلية في الغلاف الجوي للشمس.