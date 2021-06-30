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ضِمن جهود "مركز تنمية الحياة الفطرية" للحفاظ عليها وحمايتها من الانقراض

انتبه أمامك أعشاش سلاحف.. لوحات توعوية بمواقع السلاحف الخضراء بينبع

انتهى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من تركيب اللوحات التوعوية والتحذيرية بأحد أهم مواقع تعشيش السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض على سواحل البحر الأحمر في رأس بريدي شمال مدينة ينبع.

وأكد المركز في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر اليوم، أن هذه الحملة تأتي ضمن مبادرة المحافظة على السلاحف البحرية وأعشاشها في المملكة وحمايتها من الانقراض.