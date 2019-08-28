"تنمية الروضة" بالدمام تكرم المشرفين بالأندية الشبابية

كرَّمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة بالدمام المشرفين والعاملين بالأندية الشبابية لعام 1440هـ، في حفل بمركز الروضة الاجتماعي احتوى على فقرات متنوعة، بحضور المدير التنفيذي عماد المبيض.

واستعرض مدير البرامج والأنشطة عبدالعزيز السيف، إنجازات الأندية وبرامجها، وذكر أن عدد ساعات برامج الأندية خلال السنة بلغت 1998 ساعة، وعدد المستفيدين من برامج الأندية الشبابية خلال ثلاث سنوات 1705 مستفيدين.

وأكد عماد المبيض في كلمة ألقاها حرص اللجنة على تطوير البرامج بمختلف المجالات والعمل على تلبية احتياجات الطلاب بجميع الفئات العمرية، مثمناً في الوقت نفسه جهود مشرفي الأندية على ما بذلوه في نجاح تلك البرامج والأنشطة، وفي ختام الحفل تم تكريم جميع المشرفين والعاملين بالأندية الشبابية.