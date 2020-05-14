الطائف.. ضبط عمالة وافدة تخزّن الدقيق داخل دورات مياه سكنها

حولت جزءًا من مسكنها لتخزين المواد الغذائية.. يفتقر لأبسط الاشتراطات

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية" وبمشاركة الجهات الأمنية، عن قيام عمالة وافدة بتحويل جزء من مسكنهم لمستودعين بها موقع تحضير وتخزين تتبع لأحد المطاعم المعروفة بأحد الأحياء في المحافظة والذي يقع خلفه، تفتقر لأبسط الاشتراطات الصحية، وغير مُرخصة.

كما كشف المراقبون خلال قيامهم بمهام التفتيش للموقع، قيام العمالة بتخزين كميات من أكياس الدقيق داخل دورات المياه، كما تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر، بالإضافة لسوء التخزين لتلك اللحوم؛ ما أدى لانبعاث روائح كريهة منها تدل على تعفنها.

فيما قامت البلدية بإغلاق الموقع، والمطعم، لحين اتخاذ الإجراءات النظامية وفرض الجزاءات الرادعة حيال المخالفات المرصودة.